市场淡然看待意大利政治僵局

* 市场对意大利政治僵局不为所动

* 分析师困惑，怀疑能否持久

* 全球经济成长回升激励市场人气

路透罗马3月12日 - 意大利选举产生悬浮议会,投资人表示这是最糟的情况,意大利经济衰退正在加深、债务也越筑越高，而其信用评才刚被调降。

那么，市场为什么看来对此不太关注。

意大利指标借贷成本已从大选前的4.5%升高至4.6%，其与较安全的德债之间的利差则从约2.9个百分点升高至3.1个百分点。

市场对意大利的经济疲弱和政治僵局淡然处之。在2011年11月欧债危机高峰时意大利公债收益率(殖利率)升至7%的危险水准，如今这仍是一段遥远的记忆。

“我感到意外，这或许太自满了，”德意志欧洲经济研究主管Gilles Moec表示。

其他分析师则同样感到困惑，怀疑这是否只是市场风暴前的宁静。触发这场风暴的推手可能是另一次的降评、未能组建政府，甚至是美国经济数据不佳。

不过，市场相对淡定，还是有脉络可循。

首先最重要的是，欧元区债务危机已经消退，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉去年夏季信誓旦旦地表示会竭尽所能挽救欧元区，事后证明意大利是一大受惠者。

其他还有国际经济成长前景改善，使得全球市场人气大受鼓舞，此外，意大利债券国内持券者的比例增加。

欧洲央行承诺买进求援的疲弱欧元区国家债券，这方面有很多疑虑，尤其是如果意大利没有一个持久的政府，或是政府准备坚守撙节之路。

但除非意大利的后盾--“直接货币交易(OMT)”，经过试用且最终失败，市场才会认为要改变游戏规则了。

“我们的看法是OMT的作用真的很大，”Unicredit欧元区首席分析师Marco Valli表示。“一年前，如果意大利在这种情况下，(债券收益率)老早就冲上天了。”

如今市场不作空欧元，因此也不会把苗头对准意大利等欧元区最为疲弱的成员国。

“这是全球唯一可能会有国家随时会违约的地区，因为没有央行作为后盾，”Mizuho首席分析师Riccardo Barbieri表示。“有了OMT，现在算是有了接近央行的作用。”

**希腊式衰退**

欧元区危机的另一个后果是，随着意大利银行取代逃离的外国投资者，现在更多意大利债券握在国内投资者手中。这使得国际市场人气转变对意大利债券影响的程度降低，从而支撑债券价格。

去年意大利债券的外国持有比例从2010年中的51%降至35%。

与此同时，国际环境却有所好转。

由于美国经济复苏，国际成长加快，意大利的局势就显得不那么重要了。不论意大利现状多么惨淡，现在看多的市场都在设法寻找希望之光。

这忽视了意大利可能数月没有可以正常运转的政府，结构性改革短期内也没有实施。

“意大利经济将受到政治僵局的影响，如果得不到迅速解决，可能也会陷入希腊式衰退，”Barbieri称。

情况并不比2011年更好。那个时候，紧张不安的市场无视任何利好消息，却对任何坏消息都买账，导致意大利收益率一路攀升。

然而用除了债券收益率以外的任何指标衡量，意大利现状的局势都比18个月之前更加糟糕。

意大利经济已经连续六个季度萎缩--为20年来最长的衰退期，如果剔除通胀因素，经济规模甚至不及2001年。这意味着平均而言意大利已陷入衰退11年，这种情况在欧洲绝无仅有，在世界也是极为罕见。

意大利疲态没有缓解迹象，将持续对公共财政造成沉重影响。企业信用仍在收紧，坏账则在增加。

惠誉周五对意大利降评，预计其经济今年将萎缩1.8%。许多企业界人士认为，过去几年意大利工业基础受到的打击是永远也无法恢复的，而就业方面也付出巨大的代价。

分析师表示，导致这一切的原因有一部分要归咎于自2011年初开展的撙节举措，该举措的目的是平定市场并努力控制公共债务。意大利的债务规模在欧元区仅低于希腊。

然而尽管市场得以平静，意大利的债务却在持续增长。2012年创历史高位，达到经济产出的127%。而且惠誉预计今年年末该比例可能达到近130%。

**自动驾驶？**

意大利总理蒙堤在任时市场不曾在意这些，当时他承认，放开服务业和就业市场管制的改革措施只是迈向改善意大利经济前景的第一步。

然而蒙堤在上月大选中表现不佳而无法连任，没有人知道接下来会怎样。

大选导致意大利国会出现三足鼎立格局：博萨尼领导的中左派、贝鲁斯柯尼领导的中右派以及格利罗领导的五星运动。

就算能够迅速组成联合政府，从各党派政策立场来看，推出蒙堤那种利好市场的政策措施可能性极低。而且，近期能否组成联合政府也令人怀疑。

情况可能是，由于有欧洲央行这个后盾，市场实际上并不在乎谁来统治意大利。

德拉吉周四在每月例行召开的欧洲央行新闻发布会上表示，意大利很多财政整顿措施处于“自动驾驶”状态。

瑞穗的Barbieri表示，暗示意大利僵局是民主正常部分的这番言论堪称“政治杰作，但是否可靠就另当别论。”

Moec称德拉吉的声明“夸大其词”，但也表示他可能是指在2013年预算案已经得到批准的情况下，除非新政府立即减税或增加支出，否则今年意大利的赤字不太可能增加太多。

但这里说的只能是今年，而且无论如何，分析师都认为意大利的债务可持续性只与经济成长密切相关，跟财政整顿关系不大。

德拉吉的意思可能是，国际约束将防止意大利实施不负责任的财政政策。这一点可能是有道理的。可是意大利在2011年也没有实施不负责任的财政政策，债市照旧崩盘。

就算没有这些政策，意大利恐怕也会继续面临长期濒临衰退和债务增加的风险。欧洲央行起到的作用，可能只是消除了波及他国的威胁。

意大利Cattolica University的经济学教授Giacomo Vaciago表示，目前意大利能免受市场冲击，但大选导致的僵局仍令其经济前景岌岌可危。

“意大利，就像希腊一样，无法再对欧元造成打击了，我们能够损害的只有我们自己和我们的后代，”他说。(完)

(编译 戴素萍/石冠兰/梁睿雪; 审校 田建华/程琳)

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