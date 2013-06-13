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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 14:21 BJT

韩国股市：收低1.4%，因外资持续抛售

路透首尔6月13日 - 韩国股市周四在震荡交投中收低1.4%，因海外投资者在担忧全球央行缩减刺激举措的情况下，持续抛售亚股。

接近收盘时震荡加剧。

韩国综合股价指数 收低1.4%至1,882.73点。(完)
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