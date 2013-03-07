今年市场开放有望成券商业创新亮点--报载

路透上海3月7日 - 今年中国券商行业的创新将继续推进。中国证券报周四报导，市场开放有望成为2013年券业创新的亮点之一；有关部门将支持长期机构资金、民营资本参股证券公司或设立专业性证券公司，并支持证券公司与互联网金融公司合作，支持设立网上证券公司。

报导称，日前有关部门召集证券公司高管，就2013年证券行业创新发展工作进行了部署，提出了36项工作安排。按照工作部署，证券机构现行法规的“废、改、立、并”等工作将于今年完成，证券公司监督管理条例等九项政策有望修订完善。

36项工作涉及基础制度安排、功能监管、市场开放、专业服务资产管理业务、债券业务、柜台交易等14大类。在创新快速推进的同时，今年将加强对新产品、新业务等重点领域的风险监控、检查、评估和预警。

报导引述券商人士透露，2013年证券业创新发展的六大目标包括，完善证券行业基础制度；实现功能监管，形成竞争、开放、多元的行业格局；进一步提升证券行业服务实体经济的能力；推动证券经营机构从传统通道业务向财富管理转型；建设更加开放的资本市场；提升证券公司风险管理能力。

今年有关部门还将评估《证券公司监督管理条例》、《证券登记结算管理办法》、《证券公司资产证券化管理规定等政策的实施效果，并及时修订完善。此外将制定《资产支持票据管理办法》、《私募债务融资工具管理办法》、《证券公司风险管理指引》。

在经纪业务方面，计划整合沪深两市证券账户功能，允许证券公司开展网络营销和服务，允许符合条件的证券营业部开展期货业务，符合条件的期货营业部开展证券业务。

在债券市场方面，计划允许中小企业私募债在证券公司柜台发行和转让，扩大债券发行主体范围，丰富债券市场品种，提高债券产品流动性，加快发展风险缓释工具等固定收益类衍生产品。

此外，还将建立机构间市场，制定相关规则，支持非现场开户、网络销售、第三方支付在机构间市场先行先试。支持证券公司开展证券抵押担保业务、结构化产品和信托产品经营、过桥贷款等各领域金融业务。

报导并称，按计划，2013年春夏之交证券行业新一届创新大会有望召开。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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