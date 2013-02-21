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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 10:19 BJT

全球金市: 现货金跌至七个月低点,连续第三日下滑

路透新加坡2月21日 - 现货金周四连续第三日下跌,,0200GMT触及七个月低位每盎司1,555.54美元,因市场担忧美国联邦储备理事会(FED,美联储)将停止或缩减货币刺激政策的规模.

交投最活跃的美国期金合约 跌至去年6月末以来的最低位1,555.2美元.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟; 审校 戴素萍)
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