美股触及纪录高点后料呈盘整走势

路透纽约10月18日 - 延后的大量美国数据下周开始将陆续公布，就业报告将与逾四分之一的标普500指数成分股财报一同出炉。但处于纪录高点的股市已经超越市场对今年的预期，可能会开始呈现盘整走势。

标准普尔500指数周五收在1,744.50点的纪录高点，可以说市场已成了多头的天下。即使指标美债收益率(殖利率)四个月来上涨并在9月触顶、美国政府关门、美国本周稍早濒临债务违约等因素，都没能阻挡美股涨势。

“投资人可能会觉得所向披靡，安然度过了利率上扬和华府闹剧，”富国基金管理公司的首席投资策略师Brian Jacobsen称。

然而，他指出，利率上扬的后果以及经济放缓的迹象，可能带来冲击，在第四季前景黯淡的情况下，投资人可能对今年来的亮丽走势获利了结。

对于今年最后一季获利成长率的预估高达10.3%，不过可能会下修。

“我对第三季获利数据没那么担心，因为可能表现平平。我对分析师的第四季获利预估比较担心，”Jacobsen称。

谷歌(GOOG.O)和摩根士丹利(MS.N)第三季获利表现良好，协助标普500指数周五收在纪录高点。道琼工业指数本周周线上涨1.1%，标普500指数上涨2.4%，Nasdaq指数上涨3.2%。

**补公布数据**

原定两周前公布的9月就业数据将在周二出炉，因政府停摆16天而延后的数据将也将陆续公布。

9月数据不会因为延后公布而受到影响，但10月数据可能会。美国联邦储备理事会(美联储/FED)一再表示，其何时缩减每月850亿美元买债措施以及缩减幅度的决定，要视数据表现而定，而下月的数据走势可能并不可靠。

“专业投资人非常留意新的公布时间表，但散户投资人就不一定了，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。

“下周二公布非农就业报告时，市场关注焦点可能转向‘美联储会如何调整刺激措施’，因为我们已经暂时摆脱了美国政坛僵局。”

除了数据的不确定性外，近来因美国政治角力造成的经济阻力，几乎确定了美联储在明年之前不会缩减量化宽松措施。

**大量财报**

约有28%的标普500成分股将在下周公布财报，包括道琼成分股卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、麦当劳(MCD.N)、波音(BA.N)、微软(MSFT.O)、联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)、美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、杜邦(DuPont)(DD.N)、Netflix (NFLX.O)和亚马逊(AMZN.O)。

第三季标普500整体获利成长料为2.1%，低于10月初预估的4.5%和7月预估的8.5%。

以营收计，在近100家已公布财报的企业中，有53%超越预期，46.9%逊于预期。低于2002年以来常见的61%对39%比率。

“这可能会让我们清醒一些。获利固然重要，但我要看的是营收，”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan称。

“有一些公司表现不错，但这是普遍情况或者只是特例？”

标普成分股的预估市盈率为14.6，接近四年高点，且仅略低于长期均值14.9。今年以来市盈率持续上扬，因获利成长仍旧迟滞，且未来几个月获利预估可能下修。获利成长若不见起色，市盈率会开始显得太过高昂。(完)

(编译 王冠中; 审校 李春喜)

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