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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 00:06 BJT

美国热股:索尼将推新一代PlayStation,寻求领先微软新Xbox

路透2月21日 - 索尼 周三表示,将在今年推出下一代视频游戏主机“PlayStation 4”.这款主机搭载8GB内存,用户可以通过流媒体游戏功能即时试玩视频游戏.

索尼七年内推出首个新款PlayStation,寻求领先微软 下一款新Xbox,且帮助重振索尼走下坡的电子业务.

周四早盘,微软股价下跌1.11%,报27.56美元.(完)
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