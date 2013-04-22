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国际财经 | 2013年 4月 23日 星期二 07:32 BJT

瑞士ABB拟每股6.35美元收购Power-One

路透4月22日 - 全球最大的工业发动机和电网供应商--瑞士ABBABBN.VX当前出价约10亿美元收购太阳能企业POWER-ONE PWER.O。周一ABB表示，同意每股6.35美元现金收购Power-One。

Power-One是全球第二大太阳能换流器制造商。换流器可将太阳能并入电网。

周五Power-One股价收报4.04美元，今日盘前飙升55.4%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)

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