瑞士ABB拟每股6.35美元收购Power-One

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透4月22日 - 全球最大的工业发动机和电网供应商--瑞士ABBABBN.VX当前出价约10亿美元收购太阳能企业POWER-ONE PWER.O。周一ABB表示，同意每股6.35美元现金收购Power-One。
Power-One是全球第二大太阳能换流器制造商。换流器可将太阳能并入电网。
周五Power-One股价收报4.04美元，今日盘前飙升55.4%。(完)
(编译 田建华; 审校 侯向明)
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路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。