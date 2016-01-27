背景资料：部分新兴市场央行为抑制本币贬值所采取的措施

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月26日 - 各新兴市场央行正在采取措施抑制本币贬值，因人们对全球经济状况的担忧上升，人民币汇率下挫和大宗商品价格大跌使压力加剧。
经济成长低迷及出口萎缩令新兴经济体的本币走软，虽然有些央行仍相对乐观，但许多央行担心本币过度贬值将导致资本外流及通胀情势恶化。
以下是部分新兴市场央行正在采取或讨论的抑制汇率贬值的措施：
中国：在人民币CNY=去年8月11日贬值后，国有银行代央行出手卖出美元，因此人民币获得支撑。央行对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，并自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率，以减少对人民币的投机；2015年中国外汇储备创下迄今最大的年度降幅。
墨西哥：墨西哥央行定期抛售美元来稳定披索MXN=；披索已经连续触及纪录低位，央行将持续标售4亿美元，直至1月29日。央行于去年12月升息25个基点至3.25%，这是七年来首次上调利率。
巴西：尽管迄今已使用了货币掉期、美元回购协议及本国债券等措施，但巴西央行表示可能将进一步使用美元储备以支持雷亚尔BRL=。2015年雷亚尔累计跌33%，为全球表现最差的主要货币。巴西央行在1月20日会议上维持利率在九位高位14.25%不变，尽管此前暗示将升息。
俄罗斯：随着通胀放缓，央行在12月11日会议上维持利率在11%不变，在卢布跌至纪录新低后，市场对俄罗斯央行1月降息的预期消退。
韩国：在朝鲜进行核试验和中国市场极度动荡后，市场怀疑韩国当局在1月初对汇市进行了干预，以支持韩元KRW=。目前韩国外汇储备接近四年低点，但当局称他们足以应对外部动荡。韩国央行1月14日维持利率不变。
马来西亚：2015年马币(林吉特)MYR=跌至17年低点，马来西亚央行数次进行干预以支撑马币。央行在1月维持利率于3.25%不变，但将法定存款准备金率由4%降至3.5%，2月1日起生效。(完)
(编译 于春红; 审校)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。