情景推测：市场将对美联储的下一步举措作何反应？

路透纽约12月17日 -如果美国联邦储备委员会(美联储)周三出台举措开始缩减大规模刺激计划，金融市场决不会像今年稍早缩减预期初露端倪时那么大惊失色。

在周三1900GMT美联储政策声明出炉前，分析师和投资者认为，就业增长加快的证据以及华盛顿即将通过的两年期预算协议，都让美联储在选择政策核心时更加容易，也更易于投资者做好应对。

三个月前美联储意外地没有缩减第三轮量化宽松规模，而是选择继续每月购买850亿美元的长期公债和抵押支持债券。

稍早，美联储主席伯南克表示联储可能很快削减购债规模，随后指标10年期公债收益率升至两年高位，股市下挫逾5%。分析师表示，经历过最初这次冲击后，市场的准备似乎变得更充分了。

“归根结底，如果市场可以因数据改善或流动性增加而上扬，也就是说经济正在走强，”JPMorganFunds全球市场策略师Andres Garcia-Amaya说。

美国公债收益率已经自谷底回升，资金也逐步从新兴市场回流，新兴市场最容易受到美联储缩减刺激的影响。

“如果确实缩减购债，我预计...巴西、印度、印尼、南非和土耳其可能会有点疲弱，”瑞银财富管理驻纽约的新兴市场首席投资官JorgeMariscal表示。

“还有其他几个国家的债券市场有很大曝险，包括墨西哥、韩国和波兰。我认为这几个国家货币会因资本外逃而暂时疲软。”

美国股市可能出现一些震荡，但几乎没有预期认为股价将全面调整。目前美国股市从纪录高位回落幅度为仅略高于1%。

华尔街认为美联储周三的政策声明可能有几个基本选项，以下有三个：

* 缩减刺激政策

* 维持购债计划，但暗示新的一年会缩减购债

* 让一切基本维持原状

分析师认为美国债市和股市对以上三个选项的反应，可能有如下几种情景：

情景1：美联储缩减购债

债市：债券收益率上升幅度取决于缩减购债的规模。

如果小幅缩减，每月减少购买100亿美元或更少，那么10年期公债和30年期公债收益率可能分别从当前2.84%和3.87%的水准升向3%和4%。

如果缩减幅度在200亿至300亿美元之间，那么沉重抛盘可能出现在三年期和五年期公债，因担心加息时间早于预期。“若美联储大幅减少购债，将使加息时间提前，”Credit Agricole & Investment Bank利率策略全球主管DavidKeeble表示。

股市：投资者的应激反应将是抛售。但很难找到希望彻底退出股市的基金经理，回落可能很快成为买入良机。

这将反映出“大家必须要多久认识到这种情况正在到来，以及过去一周对这种情况的预期导致多少卖盘，”投资公司LibertyViewCapital Management总裁Rick Meckler表示。

“市场将因此大幅下跌，但跌势当天很快会反弹，收盘时料下跌不超过1%，”他说。

情景2：美联储决定不缩减购债但会更改措辞，明确其将在2014年年初行动

债市：债券收益率可能温和下滑，中短期公债收益率领跌，因该决定可能支持美联储将逐渐缩减购债的观点。

股市：“明年年初”会很快到来，交易商的反应可能与立即缩减的类似--短期内抛售。

“市场一直在随这波流动性海啸进行冲浪，”Stifel, Nicolaus & Co的投资组合经理ChadMorganlander表示，“美联储若缩减资产购买，会让这种速度减慢，任何人对此都不应感到意外。”

在这种情况下，下一批经济数据将至关重要，这些数据必须要印证最近对2014年经济走强的押注。

情景3：美联储没有缩减刺激措施，并维持措辞大致不变。

公债：公债收益率起初可能大跌，但很快扳回多数跌幅，因美联储缩减刺激措施及首次升息的时机仍将是悬念。

Newedge驻纽约金融期货及期权联席主管Arthur Bass称，“公债将反弹，但可能只是昙花一现，”

股市：美联储9月的意外决定惠及股市，股市已经消化美联储将缩减刺激措施。尽管近期调查显示，明年3月美联储将开始缩减量化宽松政策，但本次任何没有具体时间的决策都将产生负面影响。

摩根大通基金的Garcia-Amaya称，“若认为美联储不确定经济是否足够强劲，股市就没有理由长期上涨。”(完)

(编译 郑茵/杜明霞/李爽/于春红; 审校 张荻/石冠兰)

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