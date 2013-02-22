新兴汇市: 坡元因经济增长数据强劲而上涨,但交易商对其前景持谨慎态度

路透新加坡2月22日 - 新加坡元周五小幅上涨,因新加坡2012年经济增长强于预期,但在政府对经济持谨慎观点,及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未来政策立场心存疑问的情况下,交易商对坡元前景持谨慎看法.

0151GMT,坡元兑美元 上涨0.2%至1.2392坡元,但脱离日高1.2386坡元.

政府表示,依赖贸易的本国经济"让人持谨慎乐观态度",并重申今年的经济增长目标为1-3%.此前公布的数据显示,去年经济增长强于预期.

分析师和交易商称,坡元不太可能摆脱有关美联储量化宽松措施将维持多长时间的疑虑影响,而此疑虑曾提振美元.

"近期内,美元在一定程度上仍在10国集团(G10)货币和亚洲市场中占主导地位,因此美元/坡元的风险回报可能将追随此普遍趋势,"华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称.

从技术面来看,坡元或将走低,因周四收在位于200日移动均线切入位1.2411处的支撑位之下.

分析师称,倘若坡元再度跌穿此支撑位,跌势或将加快,并可能跌至1.2465,为6-10月涨势的38.2%费波纳奇回档技术位.

"(新加坡经济增长)数据公布后,美元/坡元仅小幅下跌,但市场目前处于避险模式,"一家美系银行的资深交易员称.