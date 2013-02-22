新兴汇市: 坡元因经济增长数据强劲而上涨,但交易商对其前景持谨慎态度

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透新加坡2月22日 - 新加坡元周五小幅上涨,因新加坡2012年经济增长强于预期,但在政府对经济持谨慎观点,及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未来政策立场心存疑问的情况下,交易商对坡元前景持谨慎看法.
0151GMT,坡元兑美元 上涨0.2%至1.2392坡元,但脱离日高1.2386坡元.
政府表示,依赖贸易的本国经济"让人持谨慎乐观态度",并重申今年的经济增长目标为1-3%.此前公布的数据显示,去年经济增长强于预期.
分析师和交易商称,坡元不太可能摆脱有关美联储量化宽松措施将维持多长时间的疑虑影响,而此疑虑曾提振美元.
"近期内,美元在一定程度上仍在10国集团(G10)货币和亚洲市场中占主导地位,因此美元/坡元的风险回报可能将追随此普遍趋势,"华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称.
从技术面来看,坡元或将走低,因周四收在位于200日移动均线切入位1.2411处的支撑位之下.
分析师称,倘若坡元再度跌穿此支撑位,跌势或将加快,并可能跌至1.2465,为6-10月涨势的38.2%费波纳奇回档技术位.
"(新加坡经济增长)数据公布后,美元/坡元仅小幅下跌,但市场目前处于避险模式,"一家美系银行的资深交易员称.
据汤森路透数据显示,今年迄今,坡元兑美元已累计下跌1.4%.(完) (编译 许娜; 审校 田建华)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。