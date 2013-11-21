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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 04:16 BJT

纽约期市：ICE可可从两年高位回落，伦敦罗布斯塔咖啡升至一个月高位

路透纽约/伦敦11月21日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四下滑，因一些投资人在价格最近升至两年高位后锁定获利，而伦敦罗布斯塔咖啡升至一个月高位，因忧虑越南降水。

ICE原糖期货由升转跌，且一度与上周五触及的七周低位一道形成双底形态，而阿拉比卡咖啡由跌转升。

ICE-3月可可期货 收低16美元，或0.6%，收报每吨2,794美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收低12英镑，或0.7%，收报每磅1,770英镑，略低于上日触及的两年高位1,788英镑。

LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 升20美元，或1.3%，报每吨1,599美元。ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 涨1.20美分，或1.1%，收报每磅1.140美元。

ICE-3月原糖期货 收低0.09美分，或0.5%，报每磅17.51美分。LIFFE-3月白糖期货 收跌0.90美元，或0.2%，报每吨467.40美元。(完)

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