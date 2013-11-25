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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 03:54 BJT

纽约期市：ICE原糖期货触及八周低位，可可期货接近两年高位

路透纽约/伦敦11月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一走低，因供应充裕和现货需求疲弱拖累价格。可可期货升至上周触及的两年高位附近，受助于需求预期，尽管有迹象显示最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)出口增加。

纽约和伦敦咖啡期货收复周五的部分失地。

ICE-3月原糖期货 盘中触及八周低位17.30美分，收跌0.08美分，或0.5%，报每磅17.32美分。

在本周美国感恩节假期前成交清淡。

周四ICE原糖，咖啡和可可期货市场将休市，周五恢复交易，且将在1800 GMT提前结束交易。

Liffe-3月白糖期货 跌1.50美元，或0.3%，收报每吨462.60美元。

ICE-3月可可期货 小涨4美元，或0.1%，报每吨2,803美元。

Liffe-3月可可期货 收高9英镑，或0.5%，报每吨1,774英镑，接近上周触及的两年高位1,788英镑。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.05美分，或近1%，报每磅1.0855美元，受助于近期低位之上的空头回补。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌10美元，或0.6%，收报每吨1,566美元。(完)

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