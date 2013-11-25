纽约期市：ICE原糖期货触及八周低位，可可期货接近两年高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦11月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一走低，因供应充裕和现货需求疲弱拖累价格。可可期货升至上周触及的两年高位附近，受助于需求预期，尽管有迹象显示最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)出口增加。
纽约和伦敦咖啡期货收复周五的部分失地。
ICE-3月原糖期货 盘中触及八周低位17.30美分，收跌0.08美分，或0.5%，报每磅17.32美分。
在本周美国感恩节假期前成交清淡。
周四ICE原糖，咖啡和可可期货市场将休市，周五恢复交易，且将在1800 GMT提前结束交易。
Liffe-3月白糖期货 跌1.50美元，或0.3%，收报每吨462.60美元。
ICE-3月可可期货 小涨4美元，或0.1%，报每吨2,803美元。
Liffe-3月可可期货 收高9英镑，或0.5%，报每吨1,774英镑，接近上周触及的两年高位1,788英镑。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.05美分，或近1%，报每磅1.0855美元，受助于近期低位之上的空头回补。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌10美元，或0.6%，收报每吨1,566美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。