纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡升至六周高位，受现货市场支撑

路透纽约/伦敦11月27日 - 伦敦罗布斯塔咖啡期货周三连涨第二日，至六周高位，交易商称，受助于一主要咖啡加工商在实货市场的大规模买盘。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡小幅下跌，从本月稍早触及的近五年低位反弹的趋势呈现消退的迹象，在周四美国感恩节前市场清淡交投。

伦敦和纽约可可期货连跌第二日，从上周触及的逾两年高位继续回落，而期糖在清淡交投中下跌。

ICE软商品期货和期权市场周四因美国感恩节假期休市，将在周五如常重开，但在1800 GMT提早收市。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收高11美元，或0.7%，收报每吨1,614美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.65美分，或0.6%，报每磅1.0810美元。

Liffe-3月可可期货 收跌15英镑，或0.9%，报每吨1,736英镑。ICE-3月可可期货 收低3美元，或0.1%，报每吨2,766美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.08美分，或0.5%，报每磅17.22美分。LIFFE-3月白糖期货 跌1.10美元，或0.2%，收报每吨460.40美元。(完)

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