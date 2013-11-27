纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡升至六周高位，受现货市场支撑

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透纽约/伦敦11月27日 - 伦敦罗布斯塔咖啡期货周三连涨第二日，至六周高位，交易商称，受助于一主要咖啡加工商在实货市场的大规模买盘。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡小幅下跌，从本月稍早触及的近五年低位反弹的趋势呈现消退的迹象，在周四美国感恩节前市场清淡交投。
伦敦和纽约可可期货连跌第二日，从上周触及的逾两年高位继续回落，而期糖在清淡交投中下跌。
ICE软商品期货和期权市场周四因美国感恩节假期休市，将在周五如常重开，但在1800 GMT提早收市。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收高11美元，或0.7%，收报每吨1,614美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.65美分，或0.6%，报每磅1.0810美元。
Liffe-3月可可期货 收跌15英镑，或0.9%，报每吨1,736英镑。ICE-3月可可期货 收低3美元，或0.1%，报每吨2,766美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.08美分，或0.5%，报每磅17.22美分。LIFFE-3月白糖期货 跌1.10美元，或0.2%，收报每吨460.40美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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