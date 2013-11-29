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亚洲 | 2013年 11月 30日 星期六 03:53 BJT

纽约期市：ICE原糖触及两个月低位，可可连续第五个月上涨

路透纽约/伦敦11月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五创下两个月低位，且本月跌幅为2012年8月来最大，受累于供应量巨大和需求疲弱，ICE可可连涨第五个月，因投资人买入和预期供应短缺。

ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，交投震荡，该合约在11月收高。

ICE软商品市场成交量低于均值，周四美国感恩节假期后，市场今日在1300 GMT提早收市。

ICE-3月原糖期货 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅17.15美分，此为两个月低位。

该合约在11月下跌逾6%，从10月触及的一年高位20.16美分继续下跌。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收高2.90美元，或0.6%，收报每吨464美元，此前触及458.00美元的合约低位。

ICE-3月可可期货 收高22美元，或0.8%，报每吨2,788美元，连升第五个月，此为2002年来最长升势。

Liffe-3月可可期货 基本收平在每吨1,745英镑。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高2.75美分，或2.5%，报每磅1.1085美元。

LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 升14美元，或0.9%，报每吨1,642美元，此前触及六周高位1,652美元。(完)

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