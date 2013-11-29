纽约期市：ICE原糖触及两个月低位，可可连续第五个月上涨

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透纽约/伦敦11月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五创下两个月低位，且本月跌幅为2012年8月来最大，受累于供应量巨大和需求疲弱，ICE可可连涨第五个月，因投资人买入和预期供应短缺。
ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，交投震荡，该合约在11月收高。
ICE软商品市场成交量低于均值，周四美国感恩节假期后，市场今日在1300 GMT提早收市。
ICE-3月原糖期货 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅17.15美分，此为两个月低位。
该合约在11月下跌逾6%，从10月触及的一年高位20.16美分继续下跌。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收高2.90美元，或0.6%，收报每吨464美元，此前触及458.00美元的合约低位。
ICE-3月可可期货 收高22美元，或0.8%，报每吨2,788美元，连升第五个月，此为2002年来最长升势。
Liffe-3月可可期货 基本收平在每吨1,745英镑。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高2.75美分，或2.5%，报每磅1.1085美元。
LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 升14美元，或0.9%，报每吨1,642美元，此前触及六周高位1,652美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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