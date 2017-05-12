市场热谈：灌完猛药再密集会诊 监管层治中国金融乱象也难游刃有余

作者 李铮

路透上海5月11日 - 中国银监会整治乱象威力尽显，然市场波动加剧和局部流动性骤然紧张也令人心跳。在既要高压态势以实现政策目标，又要把握力度防止过度冲击的双重压力下，银监会也难做到游刃有余。

继银监会主席郭树清上任初期便以疾风骤雨式下发监管“套餐”开展全行业风险摸底检查后，银监会本周再度开展特急调研，包括如何防范期限错配投非标、信贷资金绕道资管计划进入股市，以及债券投资、委外业务风险防范等，或为是轮行业整肃行动中可能暴露的风险问题提前做好应对预案。

“（银监会）压力也很大，去杠杆这项任务没法迟疑没法犹豫，他们对机构强问责，市场情绪太大可能反过来绑架政策，可如果在监管过程当中出现任何的监管失误，上头对他们也是责任问责，你说怎么办？难干啊。”一位接近监管层的权威人士称。

该权威人士并指出，银监会开展特急调研不同于此前系列检查要求，可以理解为是对近期银行业自查和监管现场检查中发现的问题提前做一个防风险意见收集，以防可能出现的风险案件的应急处置。

实际上，是次特急调研在4月下旬召开的银监会一季经济形势分析会上已有清晰信号，调研内容在业界看来大体上还是一些老生常谈的问题，但对比“三三四”这类检查而言明显温和不少。

“监管也是煞费苦心了。”有城商行金融市场部总经理表示，一方面，银行自查很有“学问”，意味着现在所有降杠杆措施都是银行主动，不是银监会逼迫，将查到的问题限期整改，这无形当中给了缓冲期；二是特急调研，“老问题不搞检查而是调研，一来说明发现问题比较多，二来监管除了查问题也要提早做好方案处理问题，避免检查过程中的突发事件造成市场大波动。”

的确，不管是国海证券的“萝卜章”事件，还是民生银行的“假理财”案件，都是各种金融乱象的局部反应。路透周五报导，是次特急调研还包括如何防范“萝卜章”风险事件等开展调研，如何防止股东关联贷款风险；如何控制关系人贷款风险，如何防范员工私售“飞单”行为等，要求银行提供报告及建议。

郭树清在今年一季度经济形势分析会上指出，金融乱象与案件风险暴露相互交织，总体风险形势仍然复杂严峻。要大力整治金融乱象，全面排查，列出清单，逐一整改。

**“大扫除”问题多多**

目前，银行正忙于全面自查各项业务，银监会各地分支机构也已开展对辖内金融机构开展现场检查，各类问题突出。

有地方银监局人士坦言，“相信高层也是真正看到了全局的风险才有这么大决心，我们检查都已经发生很多不小的问题了，不能寄希望政策会放松，换句话说，力度不会减，但节奏上要把握好。”

一个小细节或许也印证了虽然全行业风险整体可控，但点状问题不容忽视的现状。有上市股份行某省分行人士谈到，一开始银监局定的是先自查，整改之后再驻场检查，但某天突然接到通知，银监会点名必须“立即马上”进驻分行进行全面检查，“这次来根本没有检查底稿，直接就来人了，现在我们是一边自查一边整改一边现场检查”。

该人士表示，检查基本上涵盖该行所有业务，“不查不知道，一查太吓人了。之前被查过罚款的诸如同业兜底和信贷资金违规房地产这些相关业务都已经停了，这次主要还是在化解不良上，一般就是以贷转存，以贷转贷，循环转存这些问题，大部分银行承兑汇票贸易背景都不真实，总行给我们的定调也是能暴露的基本都暴露。”

据路透了解，部分地方银监局已经完成对辖内一些分支机构的现场检查，在反馈给银行的检查报告中，前述专项紧急调研的内容均是较为突出的问题。

有上海银行业人士也对路透表示，上海银监局局长韩沂亲自带队对辖内多家机构展开现场检查，尤其是对违规资金进入房地产领域非常关注，明确“顶格处罚”。

国家主席习近平4月底称，要坚定不移地维护金融安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线；加大对市场违法违规行为打击力度，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

**流动性风险不可小觑**

控制杠杆率无疑有利于金融体系健康，但短期而言，特别是如果各监管部门协调不畅很可能引发更多信用事件，增加市场波动，这在近期的金融市场已经有所体现。监管层保持必要压力是肯定的，但当前更需要进一步把握监管力度，防止对市场造成过大压力。

多位接受路透采访的银行业人士均表示，当前面临央行和的双重监管压力，赞同去杠杆但要逐步去，当前整个金融同业市场的特点如果强硬去杠杆很可能会出现一些无法预料的问题，不能让市场死掉，毕竟流动性危机往往是金融危机的初期表现形式。

“年初以来央行已经市场化在去杠杆了，价格提上来已经形成倒逼压力，现在行政上银监又来查，两头来挤。”前述城商行金融市场部总经理称。

消息人士透露，深圳银监局日前对辖内中资法人银行流动性管理现状展开调研，了解银行流动性风险管理策略和机制，流动性风险支持情况以及最近一起压力测试报告等内容，以分析当前影响流动性管理的关键因素，提高对流动性管理的监管水平。

监管层对政策影响的预期和市场的实际情况往往存在偏差，稳定预期就显得十分必要。但同样重要的是，银行业金融机构应该加强自身流动性管理，摒弃市场略有波动就是系统性风险的杯弓蛇影、草木皆兵思维。

有农商行金融同业部总经理就表示，今年最重要的就是关注流动性风险，为此还对内部组织架构进行了调整，将原来属于金融同业部的资金交易团队划归直属总部管理，加强流动性管理，“相当于是一个大资金的概念，一个考虑是不希望他们有部门利益的因素，有一个全局观，也让他们对整个部门的资产配置有所了解，可以统筹安排资金。”（完）