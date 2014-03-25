市场热谈：为争取插旗阿里巴巴IPO 投行不惜舍弃其他肥美交易

《路透晚报》--4月26日
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路透香港3月25日 -中国电商巨头阿里巴巴的首次公开发行(IPO)有望成为史上最大规模的科技股上市案，每一家大型投行都想要分一杯羮。
有多想要呢？根据汤森路透的资料，过去一年来，大型投行原本可以从承办其他客户业务赚到却放弃的费用，估计总额达1亿美元。
知情人士指出，这是因为投行业者不想因为作了阿里巴巴对手或收购目标的生意，而得罪阿里巴巴，导致可能失去承销这宗IPO的机会。阿里巴巴的IPO案预料将超过2012年Facebook(FB.O)的160亿美元规模。
然而目前正是中国多家科技企业发动交易的火热时期，投行业者在选择客户时陷入尴尬境地。在竞争激烈的科技业，因为担心机密资料外泄，企业非常在意自己聘请的投行顾问同时也为对手服务。
企业还担心，已经办一家公司IPO案的投行顾问，根本没有办法再分出心力经手对手的交易。知情人士表示，在亚洲运营的大型投行过去一年均巴望着阿里巴巴的IPO，因此莫不与阿里巴巴的同业保持距离，以期能在这桩超大型交易中分一杯羹。
阿里巴巴3月16日宣布启动在美国上市事宜，各方将争夺估计达3亿美元的大饼。为阿里巴巴提供协助的银行家、律师和会计师周二将首度在香港召开准备会议。
路透先前曾报导，阿里巴巴正与花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)商洽承销事宜。
知情人士称，这六家银行目前对阿里巴巴均有放款，因此在争取承销上处于有利地位。阿里巴巴IPO案的估计费用，是10年来中资企业为全球投行带来的最高费用。
金融服务顾问公司卓亚资本的首席中国顾问Ronald Wan表示，由于阿里巴巴是一宗很大的交易，人人热衷，竞争相当激烈。
阿里巴巴一位于香港的女性发言人拒绝置评。
上述提到的银行拒绝评论，或未回覆要求置评的电子邮件。消息人士不愿具名，因未获授权向媒体发言。
**投行的战略考虑**
近期阿里巴巴主动提出收购一家中国互联网企业，反映出了各家投行的战略考虑。阿里巴巴已拥有高德软件AMAP.O的28%股权，上个月又提出收购余下股权，其对高德的估值为16亿美元。
熟悉情况的消息人士称，在高德接洽顾问行来安排防御策略时，一些投行选择回避，以避免和阿里巴巴IPO发生冲突。最终，高德的独立委员会聘请了Lazard(LAZ.N)作为财务顾问。高德拒绝就本文置评。
银行通常欢迎为企业提供防御策略。对于并购部门来说这是美差，可以拿到总交易近2%的费用。
在2012年2月，IFR曾报导称，包括瑞信、高盛和摩根士丹利在内的至少五家银行在争夺为京东IPO提供承销服务。京东是中国第二大电商，是阿里巴巴的竞争对手。当上月京东提交15亿美元的IPO申请时，只有两家承销商参与：美国银行(BAC.N)和瑞银集团UBSN.VX。
京东一位发言人拒绝置评，并称公司处于IPO前的缄默期。
熟悉情况的消息人士对路透表示，于此类似，当本月阿里巴巴的头号竞争对手--腾讯控股与京东宣布结盟时，所有六家为阿里巴巴服务的银行也都不在其中。腾讯由巴克莱(BARC.L)提供顾问服务；美国银行则是京东的财务顾问。
阿里巴巴本月以8.04亿美元的出价，对文化中国传播集团(1060.HK)的控股权发起善意收购时，知名投行再度未参与给收购目标提供咨询。高盛是阿里巴巴此次交易的顾问行，而名不见经传的瑞东(Reorient FinancialMarkets)是文化中国的顾问行。
“你可以据此看出，银行早已用计算器算出阿里巴巴交易的规模有多大，”卓亚资本的Wan表示。“因此，他们不会去做那些得罪阿里巴巴或其管理层的事。”(完)
(编译 蔡美珍/张若琪/洪曦; 审校 李春喜)
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