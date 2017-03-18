一周焦点：欧洲今年三场选战开打 现在看法国的

路透伦敦3月17日 - 虽然美国经济增长年率达到3.5%、失业率也保持在4.6%的低位，但对生活现状愤愤不平的美国民众还是选了反建制的特朗普来当总统。

老觉得被晾在一边的英国人，则是举行公投决定退出欧盟，尽管那时候英国经济同比增幅达到相对稳健的2.2%，失业率也稳步降至4.9%。

在荷兰经济同比增幅升至2.3%、失业率仅5.3%的帮助下，本周中右翼党派赢得选举，但反建制、反欧盟的威尔德斯还是拿到了第二，虽说结果不及之前一些人的预期。

那么法国会怎样？法国总统大选将是下一个对民粹主义怒潮的重大测试。第一轮大选将于4月23日展开，第二轮决选是在5月7日。现在看来情况恐怕不妙。

“近期的(法国)数据显示有所改善。投资意愿已升温。劳动力市场有所好转，”法国巴黎银行的集团首席分析师Wiliam De Vijlder说道。

但他还称：“人们是着眼于整体失业率，还是某些城市中一度满员而现在冷冷清清的工厂？”

这里的主要问题在于，选民投票更有可能跟着感觉走，而不太看重数据所展现出的经济状况。

也是因此，英格兰北部大片地区的人感觉被抛弃，这让英国精英阶层在退欧公投中感到吃惊；而美国俄亥俄、宾夕法尼亚和密歇根“铁锈地带”的选民不开心，也让美国的“名嘴阶级”(chattering class)吃惊不小。

在法国，数据看上去要好一点，但也不算强健。未来一周法国将有多项重要数据出炉。

法国去年第三季国内生产总值(GDP)较前季转为上升，但较上年同期也仅增长约1%。12月失业率下降，但仍高达10%。

相比而言，消费者信心有所改善。

但De Vijlder表示，衡量消费者对未来财务状况看法的分项指标就算脱离了之前的低点，也仍处于负值。这是一个影响力很大的指标。

**面临考验**

因此从某种程度上来说，法国大选的经济背景与以上三个国家完全不同，反建制情绪在那三国都占上风或者至少升温。

这种情况是会帮助极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞，还是有利于马克龙等立场中立的改革者，还未可知。但看起来肯定不会对法国当前的社会党政府产生助力。

但这确实意味着，3月和4月经济数据可能至少对结果产生间接相关影响。

未来一周将迎来法国、德国和欧元区采购经理人指数(PMI)初值。

法国企业活动2月跃升。再次上扬将巩固经济至少在好转的观点。消费者活动数据则要再等一周才公布。

与此同时，上个月欧元区和德国PMI数据相当强劲。如果新一批数据势头相同，将暗示复苏有持续迹象。

未来一周还将更进一步看清，英国人是真的对英国脱欧可能带来的影响无所谓，还是开始觉得情况可能不会像之前预期的那么平顺。

周二英国工业联盟(CBI)将公布最新的趋势报告，周四则将迎来英国2月零售销售数据出炉。(完)