美国热股：中国ADR走低，投资者谨慎看待中国政府托市举措的有效性

路透纽约7月6日 - 在美国交易的中国企业股票周一走低，尽管中国政府周末出台了支撑股市的举措。过去三周，中国股市累计下跌近30%。

中国ADR周一急跌逾3%，可能录得18个月来最大单日跌幅。自上证综合指数 6月中旬触及峰值后，中国ADR的走势与该指数的表现密切相关。

上证综合指数周一上扬2.4%，之前21家券商上周末承诺出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

不过，美国投资者认为，在从年内低位急升70%至6月高位后，中国股市还有下跌的空间。

一个追踪在美国交易的中国企业股票的指数 周一重挫3.5%，该指数正在逐步摆脱近期与上证指数表现密切关联的趋势。

该指数与上证综合指数的20日关联系数从6月17日的-0.28升至周一的0.87，为4月以来最高。读数为1，表明两个指数的走向和波动幅度相同。

中国ADR走低，表明中国以外的投资者对中国政府救市举措的有效性持谨慎态度。

周一跌幅最大的ADR包括，广深铁路 急跌10.5%，报23.25美元。上海石化 重挫13.9%，报44.50美元。兖州煤业 大跌11.4%，报6.72美元。

最大型中国ADR中，中石化 回落1.1%，报83.37美元。中国人寿 挫3.5%，报20.55美元。中石油 下跌1.1%，报109.43美元。(完)