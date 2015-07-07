美国股市：美上市中企ADR跟随中国股市大跌，阿里巴巴跌至上市来最低

路透纽约7月7日 - 中国股市大跌周二继续波及美国市场，一追踪在美国上市的中国企业股票的指数跌至13个月最低。

纽约梅隆银行中国企业ADR指数 周二一度重挫达6.1%，按此计算，则为2011年8月来最大单日跌幅。该指数收低2.8%，指标标普500指数 午后反弹，收高0.61%。

约20家中国企业ADR在过去一个月累计下跌20%或更多，上证综合指数 在不到一个月的时间里从今年高位急跌了31%。

包括人人 、58同城 和携程网 在内的十多家中国企业ADR今年迄今仍上涨了至少35%。

今日下挫的中企ADR中，阿里巴巴 备受关注，该股今日触及去年9月美国上市以来的最低价。