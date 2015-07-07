美国股市：美上市中企ADR跟随中国股市大跌，阿里巴巴跌至上市来最低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约7月7日 - 中国股市大跌周二继续波及美国市场，一追踪在美国上市的中国企业股票的指数跌至13个月最低。
纽约梅隆银行中国企业ADR指数 周二一度重挫达6.1%，按此计算，则为2011年8月来最大单日跌幅。该指数收低2.8%，指标标普500指数 午后反弹，收高0.61%。
约20家中国企业ADR在过去一个月累计下跌20%或更多，上证综合指数 在不到一个月的时间里从今年高位急跌了31%。
包括人人 、58同城 和携程网 在内的十多家中国企业ADR今年迄今仍上涨了至少35%。
今日下挫的中企ADR中，阿里巴巴 备受关注，该股今日触及去年9月美国上市以来的最低价。
阿里巴巴收低0.8%，报79.62美元，表现优于中国企业ADR指数，但今年迄今累计重挫逾23%，而该指数期内下跌不到3%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。