敬告客户：伦敦金融市场12月22日至2015年1月1日报导安排****

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透12月22日至1月1日伦敦金融市场英文报导有所调整，中文报导随之变动，具体安排如下：
12月22日至1月1日《全球汇市》报导 将包括英镑走势；欧洲汇市英镑报导 不再单独出稿。
12月24-26日和12月31日欧元债市 将不出稿，因欧洲期权与期货交易所(Eurex)休市。
1月2日起所有报导恢复正常。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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