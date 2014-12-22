敬告客户：伦敦金融市场12月22日至2015年1月1日报导安排****

亲爱的客户，您好：

路透12月22日至1月1日伦敦金融市场英文报导有所调整，中文报导随之变动，具体安排如下：

12月22日至1月1日《全球汇市》报导 将包括英镑走势；欧洲汇市英镑报导 不再单独出稿。

12月24-26日和12月31日欧元债市 将不出稿，因欧洲期权与期货交易所(Eurex)休市。

1月2日起所有报导恢复正常。

稿件调整造成您的不便，请见谅。如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)