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债券 | 2015年 8月 28日 星期五 01:19 BJT

南非汇市：兰特兑美元连升第三日，全球金融市场不安情绪消退

路透约翰内斯堡8月27日 - 南非兰特兑美元周四连升第三个交易日，因在美国公布强劲经济数据及中国股市大涨后，市场风险意愿增强，全球金融市场不安情绪消退。

1549GMT，兰特兑美元 升0.17%，报13.1100兰特，延续本周初跌至14.00历史低点后的反弹走势。

“全球市场人气目前主导兰特走势。股市反弹，暂时给兰特带来积极人气，”Bidvest Bank汇市首席交易员Ion de Vleeschauwer称。

中国股市沪综指周四收涨5.3%，创一个半月最大单日涨幅，追随隔夜美股的报复性反弹。

美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。 (完)

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