表格：6月28日止当周外资买超日股，卖超其他亚股--野村

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透7月1日 - 以下是6月28日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：
外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 (6,324) (15,358) (9,370) 855 52,325
印度 (1,222) (1,450) 3,323 13,071 24,843
印尼 (561) (2,355) (2,051) (174) 1,785
日本 500 1,381 44,819 82,074 35,327
韩国 (1,602) (4,417) (6,923) (9,591) 15,214
菲律宾 (101) (105) 372 1,384 2,341
台湾 (1,835) (4,769) (1,094) (938) 5,589
泰国 (1,003) (2,262) (2,997) (2,896) 2,555
资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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