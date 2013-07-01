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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 12:36 BJT

表格：6月28日止当周外资买超日股，卖超其他亚股--野村

路透7月1日 - 以下是6月28日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 (6,324) (15,358) (9,370) 855 52,325

印度 (1,222) (1,450) 3,323 13,071 24,843

印尼 (561) (2,355) (2,051) (174) 1,785

日本 500 1,381 44,819 82,074 35,327

韩国 (1,602) (4,417) (6,923) (9,591) 15,214

菲律宾 (101) (105) 372 1,384 2,341

台湾 (1,835) (4,769) (1,094) (938) 5,589

泰国 (1,003) (2,262) (2,997) (2,896) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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