表格: 1月4日止当周外资买超印度股票--野村

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月7日 - 以下是1月4日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 2012年迄今 2011年
日本外亚洲市场 1,487 9,967 13,395 52,422 (14,372)
印度 725 4,425 8,621 24,843 230
印尼 162 187 74 1,881 1,274
日本 -- 15,264 23,229 32,230 21,712
韩国 (15) 2,999 1,848 15,214 (7,341)
菲律宾 80 243 160 2,049 1,327
台湾 389 1,372 2,208 5,589 (9,680)
泰国 159 692 282 2,555 (183) 资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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