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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:06 BJT

表格: 1月4日止当周外资买超印度股票--野村

路透1月7日 - 以下是1月4日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2012年迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,487 9,967 13,395 52,422 (14,372)

印度 725 4,425 8,621 24,843 230

印尼 162 187 74 1,881 1,274

日本 -- 15,264 23,229 32,230 21,712

韩国 (15) 2,999 1,848 15,214 (7,341)

菲律宾 80 243 160 2,049 1,327

台湾 389 1,372 2,208 5,589 (9,680)

泰国 159 692 282 2,555 (183) 资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
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