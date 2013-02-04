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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:45 BJT

表格: 2月1日止当周外资买超日本股票,卖超韩国股票--野村

路透2月4日--- - 以下是2月1日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 168 3,361 17,857 3,361 52,325

印度 887 3,495 10,352 3,495 24,843

印尼 142 533 235 533 1,785

日本 2,189 9,563 34,063 9,563 35,327

韩国 (1,193) (1,841) 1,124 (1,841) 15,214

菲律宾 69 615 1,195 615 2,341

台湾 280 141 3,555 141 5,589

泰国 (17) 417 1,396 417 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 许娜; 审校 丁琦)

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