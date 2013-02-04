表格: 2月1日止当周外资买超日本股票,卖超韩国股票--野村

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透2月4日--- - 以下是2月1日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 168 3,361 17,857 3,361 52,325
印度 887 3,495 10,352 3,495 24,843
印尼 142 533 235 533 1,785
日本 2,189 9,563 34,063 9,563 35,327
韩国 (1,193) (1,841) 1,124 (1,841) 15,214
菲律宾 69 615 1,195 615 2,341
台湾 280 141 3,555 141 5,589
泰国 (17) 417 1,396 417 2,555
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 许娜; 审校 丁琦)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。