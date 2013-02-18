表格: 2月15日止当周外资买超印度股票,卖超泰国股票--野村

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透2月18日 - 以下是2月15日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 2,183 6,914 23,650 8,936 52,325
印度 1,813 5,580 13,623 7,350 24,843
印尼 236 733 1,085 1,068 1,785
日本 -- 8,692 38,837 13,689 35,327
韩国 345 (1,404) 1,514 (1,623) 15,214
菲律宾 45 399 1,341 822 2,341
台湾 0 1,754 4,830 1,217 5,589
泰国 (254) (148) 1,257 102 2,555
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 戴素萍; 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。