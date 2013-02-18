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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 11:08 BJT

表格: 2月15日止当周外资买超印度股票,卖超泰国股票--野村

路透2月18日 - 以下是2月15日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 2,183 6,914 23,650 8,936 52,325

印度 1,813 5,580 13,623 7,350 24,843

印尼 236 733 1,085 1,068 1,785

日本 -- 8,692 38,837 13,689 35,327

韩国 345 (1,404) 1,514 (1,623) 15,214

菲律宾 45 399 1,341 822 2,341

台湾 0 1,754 4,830 1,217 5,589

泰国 (254) (148) 1,257 102 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 戴素萍; 审校 侯向明)
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