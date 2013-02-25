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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 11:02 BJT

表格: 2月22日止当周外资买超日本股票,卖超泰国股票

路透2月25日 - 以下是2月22日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年 日本外亚洲市场 1,491 7,234 25,360 10,427 52,325 印度 248 4,990 13,491 7,598 24,843 印尼 230 906 1,370 1,298 1,785 日本 1,949 9,889 40,820 17,263 35,327 韩国 692 (282) 2,493 (930) 15,214 菲律宾 17 294 1,217 840 2,341 台湾 380 1,736 5,453 1,597 5,589 泰国 (77) (409) 1,336 25 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

(编译 李春喜; 审校 龚芳)
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