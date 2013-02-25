表格: 2月22日止当周外资买超日本股票,卖超泰国股票

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透2月25日 - 以下是2月22日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年 日本外亚洲市场 1,491 7,234 25,360 10,427 52,325 印度 248 4,990 13,491 7,598 24,843 印尼 230 906 1,370 1,298 1,785 日本 1,949 9,889 40,820 17,263 35,327 韩国 692 (282) 2,493 (930) 15,214 菲律宾 17 294 1,217 840 2,341 台湾 380 1,736 5,453 1,597 5,589 泰国 (77) (409) 1,336 25 2,555
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
(编译 李春喜; 审校 龚芳)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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