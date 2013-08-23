《亚洲金融焦点》资本有选择性的流动，或让北亚货币不受FED风暴冲击

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
**基本面改善**
“所有亚洲货币的基本面看上去都很糟糕。但如果我不得不选出没那么糟糕的货币，我会选韩元和台币，它们得到了一些资金流入的支撑，”东部证券驻首尔外汇与债券分析师Yuna Park称。
其他投资者同意此看法。
“韩元汇率还算低廉，”瀚亚投资(Eastspring Investments)的投资主管Nicholas Ferres表示。该公司在亚洲管理着620亿英镑(970亿美元)的资产。
部分基金经理人甚至看好韩国经济和股市前景。
“最新国内生产总值(GDP)数据显示经济趋稳，”摩根大通资产管理全球市场分析师Geoff Lewis表示，他指的是韩国第二季GDP增幅创逾两年高点。
Lewis称韩国股票看来比其他新兴亚洲股票便宜。汤森路透数据显示，韩国股票的估计市盈率(本益比)为9.4倍。
受地缘政治风险和对大部分财团企业管理的担忧影响，韩国股票通常折价交易，但Ferres称这种做法有些过度。
“在全球背景下，10倍以下的市盈率都算是廉价，”Ferres称。(完) (编译 张涛/杜明霞/王兴亚/朱晓军；审校 张明钧)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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