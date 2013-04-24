版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 17:10 BJT

新兴汇市：出口商需求提振新兴亚币，菲律宾披索小升

亚洲       当日     今年以来    2012年
                         最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 日圆                        99.56      99.52      -0.04     -12.83      86.79
 坡元                       1.2403     1.2409      +0.05      -1.48     1.2219
 台币                       29.832     29.872      +0.13      -2.33     29.136
 韩元                      1118.41    1120.80      +0.21      -4.27    1070.60
 泰铢                        28.84      28.82      -0.07      +6.14      30.61
 菲律宾披索                  41.28      41.33      +0.13      -0.55      41.05
 印尼卢比                  9715.00    9722.00      +0.07      -0.87    9630.00
 印度卢比                    54.38      54.38      +0.00      +1.12      54.99
 马币                       3.0475     3.0570      +0.31      +0.34     3.0580
 人民币                     6.1782     6.1791      +0.01      +0.84     6.2303
 (完)
  
          
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐