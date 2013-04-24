新兴汇市：出口商需求提振新兴亚币，菲律宾披索小升

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 99.56 99.52 -0.04 -12.83 86.79 坡元 1.2403 1.2409 +0.05 -1.48 1.2219 台币 29.832 29.872 +0.13 -2.33 29.136 韩元 1118.41 1120.80 +0.21 -4.27 1070.60 泰铢 28.84 28.82 -0.07 +6.14 30.61 菲律宾披索 41.28 41.33 +0.13 -0.55 41.05 印尼卢比 9715.00 9722.00 +0.07 -0.87 9630.00 印度卢比 54.38 54.38 +0.00 +1.12 54.99 马币 3.0475 3.0570 +0.31 +0.34 3.0580 人民币 6.1782 6.1791 +0.01 +0.84 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。