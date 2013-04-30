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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 16:28 BJT

新兴汇市：韩元触及七周高位，欧美央行宽松预期提振新兴亚币

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 日圆                       97.71      97.78      +0.07     -11.18      86.79
 坡元                      1.2332     1.2340      +0.06      -0.92     1.2219
 台币                      29.616     29.606      -0.03      -1.62     29.136
 韩元                     1101.52    1107.20      +0.52      -2.81    1070.60
 泰铢                       29.30      29.31      +0.03      +4.47      30.61
 菲律宾披索                 41.15      41.14      -0.02      -0.24      41.05
 印尼卢比                 9720.00    9720.00      +0.00      -0.93    9630.00
 印度卢比                   53.96      54.23      +0.51      +1.92      54.99
 马币                      3.0365     3.0330      -0.12      +0.71     3.0580
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 隋芬)
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