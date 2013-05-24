路透调查：新兴亚洲货币人气转空，坡元空仓规模增至四年高位

**人民币多仓处于高位**

调查显示人民币多仓规模仍接近2011年8月以来的最高水准，因受中国允许人民币升值的意愿支撑。

由于资本流入强劲，人民币兑美元中间价自4月初以来不断创出历史新高。周二人民币现汇价触及纪录高位。

交易商认为人民币走强也与中国的政治需要有关，人民币上涨趋势料将至少延续至6月初，届时中国国家主席习近平将访问美国，讨论人民币汇率等议题。

路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

菲律宾

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35

5月 9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12

3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25

3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96