新兴汇市：菲律宾披索兑美元跌至八个月低位，新兴亚币普遍走软

离岸人民币：2月人民币全球支付额环比升4.10%，仍位居第六--SWIFT

路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。