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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 15:46 BJT

新兴汇市：菲律宾披索兑美元跌至八个月低位，新兴亚币普遍走软

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 日圆                      102.16     101.00      -1.14     -15.05      86.79
 坡元                      1.2632     1.2610      -0.17      -3.27     1.2219
 台币                      30.025     29.971      -0.18      -2.96     29.136
 韩元                     1126.82    1122.40      -0.39      -4.99    1070.60
 泰铢                       29.98      29.86      -0.40      +2.10      30.61
 菲律宾披索                 41.92      41.62      -0.72      -2.08      41.05
 印尼卢比                 9790.00    9785.00      -0.05      -1.63    9630.00
 印度卢比                   55.74      55.57      -0.30      -1.35      54.99
 马币                      3.0375     3.0285      -0.30      +0.67     3.0580
 人民币                    6.1224     6.1211      -0.02      +1.76     6.2303
 (完)
          
          
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 (编译 王翔琼/许娜; 审校 于春红)

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