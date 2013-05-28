新兴汇市：菲律宾披索兑美元跌至八个月低位，新兴亚币普遍走软

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.16 101.00 -1.14 -15.05 86.79 坡元 1.2632 1.2610 -0.17 -3.27 1.2219 台币 30.025 29.971 -0.18 -2.96 29.136 韩元 1126.82 1122.40 -0.39 -4.99 1070.60 泰铢 29.98 29.86 -0.40 +2.10 30.61 菲律宾披索 41.92 41.62 -0.72 -2.08 41.05 印尼卢比 9790.00 9785.00 -0.05 -1.63 9630.00 印度卢比 55.74 55.57 -0.30 -1.35 54.99 马币 3.0375 3.0285 -0.30 +0.67 3.0580 人民币 6.1224 6.1211 -0.02 +1.76 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼/许娜; 审校 于春红)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。