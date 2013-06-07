路透调查：亚洲新兴市场货币人气转空，因市场担心美联储将逐步撤出刺激计划

泰铢周二触及五个月低点，因市场担心当局出台抑制泰铢升值的举措，加剧债市资金流出。

投资者仅看好中国人民币和菲律宾披索，尽管人民币多头仓位两周以来已有所下降。

人民币略微疲软，因经济数据显示中国经济成长减缓后，投资者对人民币进一步升值持谨慎态度。

与此同时，韩元和新加坡坡元空头仓位在过去两周亦下降。

韩元上涨，受出口商和海外基金需求提振，这股涨势促使投资者回补空头仓位。外汇交易员表示，债市资金流入亦支撑韩元。

新加坡坡元也上涨，因投资者回补空头仓位，且当地企业亦有坡元需求。分析师称，交易员可能解除部分坡元兑泰铢等其他亚洲货币的利差交易。

5月23日公布的前次调查结果中，坡元空头仓位触及2009年4月以来最高。

路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

6月 6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35

5月 9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12

3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25