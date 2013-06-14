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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 16:53 BJT

新兴汇市：多数因空头回补上涨，然资本外逃疑虑未除

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        95.03      95.36      +0.35      -8.67      86.79
 坡元                       1.2532     1.2500      -0.26      -2.50     1.2219
 台币                       29.970     30.162      +0.64      -2.78     29.136
 韩元                      1126.13    1134.40      +0.73      -4.93    1070.60
 泰铢                        30.49      30.73      +0.79      +0.39      30.61
 菲律宾披索                  42.78      43.10      +0.75      -4.04      41.05
 印尼卢比                  9870.00    9880.00      +0.10      -2.43    9630.00
 印度卢比                    57.56      57.98      +0.74      -4.46      54.99
 马币                       3.1130     3.1335      +0.66      -1.77     3.0580
 人民币                     6.1306     6.1344      +0.06      +1.63     6.2303
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 蔡美珍)

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