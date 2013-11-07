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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 16:57 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币微涨，美国数据和欧央行决议公布前谨慎气氛浓重

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 日圆                        98.72      98.67      -0.05     -12.08      86.79
 坡元                       1.2420     1.2426      +0.05      -1.62     1.2219
 台币                       29.485     29.480      -0.02      -1.18     29.136
 韩元                      1060.85    1060.90      +0.00      +0.92    1070.60
 泰铢                        31.28      31.28      +0.00      -2.14      30.61
 菲律宾披索                  43.23      43.29      +0.15      -5.03      41.05
 印尼卢比                 11385.00   11405.00      +0.18     -15.42    9630.00
 印度卢比                    62.53      62.39      -0.22     -12.06      54.99
 马币                       3.1820     3.1808      -0.04      -3.90     3.0580
 人民币                     6.0906     6.0927      +0.03      +2.29     6.2303
 
    (完)    
    
          
      
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 (编译 李春喜/杜明霞；审校 艾茂林/王洋)

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