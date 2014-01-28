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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 17:03 BJT

新兴汇市：印度卢比引领亚洲货币上扬，受印度央行意外升息激励

不过，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开为期两天的政策会议前，市场人士仍保持谨慎。美联储料将进一步削减购债计划100亿美元，部分海外投资者逢高抛售新兴亚币。

交易商和分析师还称，若土耳其等其他发展中市场出现动荡，新兴亚币很难幸免于难。

由于投资者倾向于避险，新加坡元 在空头回补推动下走高。

此外，新加坡元还因马币(林吉特) 卖需而获得更多支撑。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.92 102.55 -0.36 +2.29 105.28

坡元 1.2727 1.2763 +0.28 -0.75 1.2632

台币 30.451 30.511 +0.20 -1.65 29.950

韩元 1079.14 1083.60 +0.41 -2.20 1055.40

泰铢 32.89 32.91 +0.06 -0.09 32.86

菲律宾披索 45.24 45.37 +0.29 -1.86 44.40

印尼卢比 12195.00 12225.00 +0.25 -0.29 12160.00

印度卢比 62.71 63.10 +0.63 -1.44 61.80

马币 3.3335 3.3473 +0.41 -1.74 3.2755

人民币 6.0505 6.0480 -0.04 +0.06 6.0539

(完)

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