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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 18:14 BJT

新兴汇市：菲律宾披索兑美元NDF走强，此前该国央行称关切汇率波动

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.52 101.45 -0.07 +3.70 105.28

坡元 1.2689 1.2680 -0.07 -0.45 1.2632

台币 30.429 30.420 -0.03 -1.57 29.950

韩元 1078.80 1077.90 -0.08 -2.17 1055.40

泰铢 32.79 32.77 -0.06 +0.21 32.86

菲律宾披索 45.18 45.33 +0.33 -1.73 44.40

印尼卢比 12175.00 12188.00 +0.11 -0.12 12160.00

印度卢比 62.46 62.57 +0.18 -1.06 61.80

马币 3.3215 3.3200 -0.05 -1.38 3.2755

*人民币 6.0600 6.0600 -0.00 -0.10 6.0539

* 中国金融市场因农历春节假期休市。(完)

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