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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 16:35 BJT

新兴汇市：人民币坚挺及乌克兰危机得到控制提振新兴亚币

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坡元 1.2653 1.2701 +0.38 -0.17 1.2632

台币 30.323 30.352 +0.10 -1.23 29.950

韩元 1064.30 1070.90 +0.62 -0.84 1055.40

泰铢 32.29 32.29 +0.00 +1.77 32.86

菲律宾披索 44.53 44.77 +0.55 -0.28 44.40

印尼卢比 11472.00 11580.00 +0.94 +6.00 12160.00

印度卢比 61.30 61.75 +0.74 +0.82 61.80

马币 3.2600 3.2710 +0.34 +0.48 3.2755

人民币 6.1180 6.1282 +0.17 -1.05 6.0539

(完)

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