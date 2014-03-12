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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 17:33 BJT

新兴汇市：新兴亚洲货币全线下滑，受中国相关忧虑打压

市场反应有限，不过一名交易员说泰铢获得一些支撑，因泰国央行利率决议公布后浮现美元卖盘。

泰铢兑美元 日内最新下滑0.3%至32.39，泰国央行公布利率决定前报32.43。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.73 103.02 +0.28 +2.48 105.28

坡元 1.2690 1.2676 -0.11 -0.46 1.2632

台币 30.375 30.305 -0.23 -1.40 29.950

韩元 1070.10 1065.10 -0.47 -1.37 1055.40

泰铢 32.42 32.29 -0.40 +1.36 32.86

菲律宾披索 44.71 44.47 -0.54 -0.69 44.40

印尼卢比 11420.00 11390.00 -0.26 +6.48 12160.00

印度卢比 61.17 60.94 -0.38 +1.03 61.80

马币 3.2870 3.2785 -0.26 -0.35 3.2755

人民币 6.1448 6.1402 -0.07 -1.48 6.0539

(完)

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(编译/审校 艾茂林/田建华/杜明霞/高琦)
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