新兴汇市：新兴亚洲货币全线下滑，受中国相关忧虑打压

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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市场反应有限，不过一名交易员说泰铢获得一些支撑，因泰国央行利率决议公布后浮现美元卖盘。
泰铢兑美元 日内最新下滑0.3%至32.39，泰国央行公布利率决定前报32.43。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.73 103.02 +0.28 +2.48 105.28
坡元 1.2690 1.2676 -0.11 -0.46 1.2632
台币 30.375 30.305 -0.23 -1.40 29.950
韩元 1070.10 1065.10 -0.47 -1.37 1055.40
泰铢 32.42 32.29 -0.40 +1.36 32.86
菲律宾披索 44.71 44.47 -0.54 -0.69 44.40
印尼卢比 11420.00 11390.00 -0.26 +6.48 12160.00
印度卢比 61.17 60.94 -0.38 +1.03 61.80
马币 3.2870 3.2785 -0.26 -0.35 3.2755
人民币 6.1448 6.1402 -0.07 -1.48 6.0539
(完)
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(编译/审校 艾茂林/田建华/杜明霞/高琦)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)