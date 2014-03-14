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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:24 BJT

新兴汇市：亚洲货币下滑，受累于对乌克兰紧张局势的担忧

“克里米亚的风险非常真实...只有傻子才会在本周末做空美元/亚币，”马来西亚一银行的交易员说。

印尼卢比 逆势上涨0.2%，本周有望录得0.7%的周线涨幅。印尼卢比是今年迄今为止表现最佳的亚币。

很多新兴亚币料录得周线跌幅，最近出炉的一连串中国数据均加剧了中国经济放缓的担忧。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.55 101.85 +0.30 +3.67 105.28

坡元 1.2651 1.2666 +0.12 -0.15 1.2632

台币 30.381 30.352 -0.10 -1.42 29.950

韩元 1072.60 1069.00 -0.34 -1.60 1055.40

泰铢 32.32 32.27 -0.15 +1.67 32.86

菲律宾披索 44.65 44.55 -0.21 -0.55 44.40

印尼卢比 11350.00 11380.00 +0.26 +7.14 12160.00

印度卢比 61.26 61.17 -0.15 +0.88 61.80

马币 3.2780 3.2720 -0.18 -0.08 3.2755

人民币 6.1500 6.1361 -0.23 -1.56 6.0539

(完)

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