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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 17:04 BJT

新兴汇市：印尼卢比和韩元受数据支撑领涨亚币，关注美就业数据

韩元兑美元 最多上涨0.3%，至1,030.2，距离周三所及近六年高位1,030.1不远，受出口商结汇买需的提振。

台币兑美元 受股市资金流入提振上涨。

路透对经济分析师的调查结果显示，4月非农就业岗位料增加21万个，增幅大于3月的19.2万个，并远远高于第一季的月平均水准177,667个。

分析师和交易员表示，新兴亚币可能不会下跌太多，除非非农数据足够强劲，令市场重燃美联储提早升息的预期。

多数新兴亚币本周上涨，由于多数国家适逢假期，交易日减少。

印度卢比兑美元 已上涨0.7%，台币兑美元升值0.4%。印尼卢比也上涨0.4%。

坡元 和菲律宾披索 均上涨0.3%。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.46 102.32 -0.14 +2.75 105.28

坡元 1.2521 1.2526 +0.04 +0.89 1.2632

台币 30.212 30.258 +0.15 -0.87 29.950

韩元 1029.75 1033.20 +0.34 +2.49 1055.40

泰铢 32.37 32.36 -0.03 +1.51 32.86

菲律宾披索 44.49 44.60 +0.25 -0.20 44.40

印尼卢比 11520.00 11558.00 +0.33 +5.56 12160.00

印度卢比 60.18 60.31 +0.22 +2.69 61.80

马币 3.2650 3.2655 +0.02 +0.32 3.2755 (完)

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(编译 张若琪/李春喜; 审校 艾茂林/王洋)
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