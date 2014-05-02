新兴汇市：印尼卢比和韩元受数据支撑领涨亚币，关注美就业数据

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
韩元兑美元 最多上涨0.3%，至1,030.2，距离周三所及近六年高位1,030.1不远，受出口商结汇买需的提振。
台币兑美元 受股市资金流入提振上涨。
路透对经济分析师的调查结果显示，4月非农就业岗位料增加21万个，增幅大于3月的19.2万个，并远远高于第一季的月平均水准177,667个。
分析师和交易员表示，新兴亚币可能不会下跌太多，除非非农数据足够强劲，令市场重燃美联储提早升息的预期。
多数新兴亚币本周上涨，由于多数国家适逢假期，交易日减少。
印度卢比兑美元 已上涨0.7%，台币兑美元升值0.4%。印尼卢比也上涨0.4%。
坡元 和菲律宾披索 均上涨0.3%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.46 102.32 -0.14 +2.75 105.28
坡元 1.2521 1.2526 +0.04 +0.89 1.2632
台币 30.212 30.258 +0.15 -0.87 29.950
韩元 1029.75 1033.20 +0.34 +2.49 1055.40
泰铢 32.37 32.36 -0.03 +1.51 32.86
菲律宾披索 44.49 44.60 +0.25 -0.20 44.40
印尼卢比 11520.00 11558.00 +0.33 +5.56 12160.00
印度卢比 60.18 60.31 +0.22 +2.69 61.80
马币 3.2650 3.2655 +0.02 +0.32 3.2755 (完)
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(编译 张若琪/李春喜; 审校 艾茂林/王洋)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)