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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 16:36 BJT

新兴汇市：马币领涨新兴亚币，印尼卢比因经济数据不如预期受压抑

马币(林吉特)兑美元 最多上涨0.5%至3.2500，创4月22日来最高，得益于海外基金需求和债券收益率降低。

坡元兑美元 上涨，因突破1.2500引发投资者回补空仓。

印尼卢比兑美元 跟随亚洲地区货币上涨。卢比今日稍早下滑，因数据显示印尼第一季经济增速为逾四年来最慢。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

坡元 1.2493 1.2527 +0.27 +1.11 1.2632

台币 30.171 30.212 +0.14 -0.73 29.950

菲律宾披索 44.40 44.50 +0.23 +0.00 44.40

印尼卢比 11515.00 11520.00 +0.04 +5.60 12160.00

印度卢比 60.11 60.16 +0.08 +2.81 61.80

马币 3.2540 3.2660 +0.37 +0.66 3.2755

人民币 6.2450 6.2593 +0.23 -3.06 6.0539

(完)

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