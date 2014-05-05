新兴汇市：马币领涨新兴亚币，印尼卢比因经济数据不如预期受压抑

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
马币(林吉特)兑美元 最多上涨0.5%至3.2500，创4月22日来最高，得益于海外基金需求和债券收益率降低。
坡元兑美元 上涨，因突破1.2500引发投资者回补空仓。
印尼卢比兑美元 跟随亚洲地区货币上涨。卢比今日稍早下滑，因数据显示印尼第一季经济增速为逾四年来最慢。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
坡元 1.2493 1.2527 +0.27 +1.11 1.2632
台币 30.171 30.212 +0.14 -0.73 29.950
菲律宾披索 44.40 44.50 +0.23 +0.00 44.40
印尼卢比 11515.00 11520.00 +0.04 +5.60 12160.00
印度卢比 60.11 60.16 +0.08 +2.81 61.80
马币 3.2540 3.2660 +0.37 +0.66 3.2755
人民币 6.2450 6.2593 +0.23 -3.06 6.0539
(完)
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20