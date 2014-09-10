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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:30 BJT

新兴汇市：菲律宾披索接近一个月低点，人民币逆势上扬

尽管外界预期菲律宾央行周四将收紧货币政策，披索仍回落。

坡元对美元 跌0.3%至1.2665，创3月27日来最低，跌破技术图型支撑位1.2653。

稍早的央行调查显示，分析师已经将新加坡2014年经济成长预期中值下调至3.3%，三个月前预期为3.8%。

印尼卢比兑美元 走软，因当地企业需求美元，且无本金交割远期外汇(NDF)市场下滑。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 106.71 106.20 -0.48 -1.34 105.28

坡元 1.2654 1.2626 -0.22 -0.17 1.2632

台币 30.025 30.005 -0.07 -0.25 29.950

泰铢 32.14 32.10 -0.12 +2.24 32.86

菲律宾披索 43.99 43.71 -0.64 +0.93 44.40

印尼卢比 11805.00 11765.00 -0.34 +3.01 12160.00

印度卢比 61.01 60.60 -0.67 +1.29 61.80

马币 3.2035 3.1933 -0.32 +2.25 3.2755

人民币 6.1291 6.1370 +0.13 -1.23 6.0539

(完)

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