新兴汇市：菲律宾披索接近一个月低点，人民币逆势上扬

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
尽管外界预期菲律宾央行周四将收紧货币政策，披索仍回落。
坡元对美元 跌0.3%至1.2665，创3月27日来最低，跌破技术图型支撑位1.2653。
稍早的央行调查显示，分析师已经将新加坡2014年经济成长预期中值下调至3.3%，三个月前预期为3.8%。
印尼卢比兑美元 走软，因当地企业需求美元，且无本金交割远期外汇(NDF)市场下滑。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 106.71 106.20 -0.48 -1.34 105.28
坡元 1.2654 1.2626 -0.22 -0.17 1.2632
台币 30.025 30.005 -0.07 -0.25 29.950
泰铢 32.14 32.10 -0.12 +2.24 32.86
菲律宾披索 43.99 43.71 -0.64 +0.93 44.40
印尼卢比 11805.00 11765.00 -0.34 +3.01 12160.00
印度卢比 61.01 60.60 -0.67 +1.29 61.80
马币 3.2035 3.1933 -0.32 +2.25 3.2755
人民币 6.1291 6.1370 +0.13 -1.23 6.0539
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。