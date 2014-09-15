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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:58 BJT

新兴汇市：马币领跌新兴亚币，受中国经济数据和美国升息预期拖累

投资者赶在周二马国假期之前回补美元空头，当前美元指数 在14个月高位附近徘徊。

印尼卢比兑美元跌至逾两个月最弱水平，因长期公债价格下跌。

韩元兑美元触及近五个月低位，因离岸基金沽出韩元，不过随后在出口商结算需求的支撑下扳回部分跌幅。

随着市场为会议做准备，使美元看涨，多数新兴亚洲货币的一个月隐含波动率从历史低位上升。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.30 107.34 +0.04 -1.88 105.28

坡元 1.2658 1.2630 -0.22 -0.21 1.2632

台币 30.106 30.068 -0.13 -0.52 29.950

韩元 1038.55 1035.30 -0.31 +1.62 1055.40

泰铢 32.29 32.19 -0.31 +1.77 32.86

菲律宾披索 44.18 43.91 -0.61 +0.50 44.40

印尼卢比 11910.00 11818.00 -0.77 +2.10 12160.00

印度卢比 61.13 60.65 -0.78 +1.10 61.80

马币 3.2290 3.1975 -0.98 +1.44 3.2755

人民币 6.1415 6.1346 -0.11 -1.43 6.0539

(完)

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