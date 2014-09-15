新兴汇市：马币领跌新兴亚币，受中国经济数据和美国升息预期拖累

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
投资者赶在周二马国假期之前回补美元空头，当前美元指数 在14个月高位附近徘徊。
印尼卢比兑美元跌至逾两个月最弱水平，因长期公债价格下跌。
韩元兑美元触及近五个月低位，因离岸基金沽出韩元，不过随后在出口商结算需求的支撑下扳回部分跌幅。
随着市场为会议做准备，使美元看涨，多数新兴亚洲货币的一个月隐含波动率从历史低位上升。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 107.30 107.34 +0.04 -1.88 105.28
坡元 1.2658 1.2630 -0.22 -0.21 1.2632
台币 30.106 30.068 -0.13 -0.52 29.950
韩元 1038.55 1035.30 -0.31 +1.62 1055.40
泰铢 32.29 32.19 -0.31 +1.77 32.86
菲律宾披索 44.18 43.91 -0.61 +0.50 44.40
印尼卢比 11910.00 11818.00 -0.77 +2.10 12160.00
印度卢比 61.13 60.65 -0.78 +1.10 61.80
马币 3.2290 3.1975 -0.98 +1.44 3.2755
人民币 6.1415 6.1346 -0.11 -1.43 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 艾茂林/张若琪)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00