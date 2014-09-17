新兴汇市：亚币走强，受美联储升息疑虑以及中国央行释放流动性提振

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
马币兑美元 上扬，因投资者在今日稍后公布通胀数据前回补空头。马来西亚央行周四也将召开货币政策会议，分析师对是否会进一步升息看法存在分歧。
印尼卢比兑美元 小幅上涨，因印尼股市 升1.2%，远好于东南亚其他国家股市。
泰国央行维持利率不变，与普遍预期一致，泰铢兑美元 反应不大。
坡元兑美元 逆势下跌，即便8月出口数据好于预期。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 107.23 107.12 -0.10 -1.82 105.28
坡元 1.2619 1.2601 -0.14 +0.10 1.2632
台币 30.134 30.160 +0.09 -0.61 29.950
韩元 1034.70 1036.70 +0.19 +2.00 1055.40
泰铢 32.22 32.24 +0.06 +1.99 32.86
菲律宾披索 44.23 44.23 -0.00 +0.38 44.40
印尼卢比 11950.00 11960.00 +0.08 +1.76 12160.00
印度卢比 60.99 61.06 +0.11 +1.33 61.80
马币 3.2165 3.2290 +0.39 +1.83 3.2755
人民币 6.1384 6.1462 +0.13 -1.38 6.0539
(完)
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“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。