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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 16:29 BJT

新兴汇市：亚币走强，受美联储升息疑虑以及中国央行释放流动性提振

马币兑美元 上扬，因投资者在今日稍后公布通胀数据前回补空头。马来西亚央行周四也将召开货币政策会议，分析师对是否会进一步升息看法存在分歧。

印尼卢比兑美元 小幅上涨，因印尼股市 升1.2%，远好于东南亚其他国家股市。

泰国央行维持利率不变，与普遍预期一致，泰铢兑美元 反应不大。

坡元兑美元 逆势下跌，即便8月出口数据好于预期。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.23 107.12 -0.10 -1.82 105.28

坡元 1.2619 1.2601 -0.14 +0.10 1.2632

台币 30.134 30.160 +0.09 -0.61 29.950

韩元 1034.70 1036.70 +0.19 +2.00 1055.40

泰铢 32.22 32.24 +0.06 +1.99 32.86

菲律宾披索 44.23 44.23 -0.00 +0.38 44.40

印尼卢比 11950.00 11960.00 +0.08 +1.76 12160.00

印度卢比 60.99 61.06 +0.11 +1.33 61.80

马币 3.2165 3.2290 +0.39 +1.83 3.2755

人民币 6.1384 6.1462 +0.13 -1.38 6.0539

(完)

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