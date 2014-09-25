路透调查：美联储政策预期打击亚洲货币人气，台币空仓创三年新高

对印尼卢比 的看空情绪也达到1月中旬以来最严重，因担心该国经常帐赤字。
韩元 空仓增加至3月下旬以来最高，因市场愈发担忧外汇当局干预打压其升势，尤其是韩元兑日圆 升势。
人民币 多仓降至两个月低位，因中国制造业活动意外加速，未能消除对经济放缓的担忧。
企业在月底的需求令坡元 空头仓位下降，9月11的调查显示，其空仓升至5月以来最高水平。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月17日表示，开始升息后，步伐可能比预期更快。这令人担心新兴市场可能失去一些高收益的吸引力。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34
9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32
8月28日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21
8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53
7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52
7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08
7月3日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28
6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15
6月5日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73
5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54(完)
(编译 王颖/王丽鑫； 审校 蔡美珍/艾茂林)