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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 16:52 BJT

新兴汇市：印尼卢比恐连续六周下跌，创15个月以来最长连周下跌

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.98 108.76 -0.20 -3.40 105.28

坡元 1.2703 1.2704 +0.01 -0.56 1.2632

台币 30.312 30.310 -0.01 -1.19 29.950

韩元 1043.95 1042.60 -0.13 +1.10 1055.40

泰铢 32.26 32.28 +0.06 +1.86 32.86

菲律宾披索 44.86 44.77 -0.19 -1.01 44.40

印尼卢比 12025.00 11975.00 -0.42 +1.12 12160.00

印度卢比 61.37 61.34 -0.05 +0.70 61.80

马币 3.2580 3.2540 -0.12 +0.54 3.2755

人民币 6.1265 6.1363 +0.16 -1.19 6.0539

(完)

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