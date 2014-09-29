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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 16:39 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及七个月低点，亚洲货币全线走跌

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 109.61 109.29 -0.29 -3.95 105.28

坡元 1.2763 1.2749 -0.11 -1.03 1.2632

台币 30.502 30.312 -0.62 -1.81 29.950

韩元 1053.15 1044.40 -0.83 +0.21 1055.40

泰铢 32.34 32.30 -0.12 +1.61 32.86

菲律宾披索 45.03 44.72 -0.69 -1.40 44.40

印尼卢比 12150.00 12020.00 -1.07 +0.08 12160.00

印度卢比 61.55 61.15 -0.64 +0.41 61.80

马币 3.2760 3.2595 -0.50 -0.02 3.2755

人民币 6.1495 6.1270 -0.37 -1.55 6.0539

(完)

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