新兴汇市：印尼卢比触及七个月低点，亚洲货币全线走跌

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 109.61 109.29 -0.29 -3.95 105.28
坡元 1.2763 1.2749 -0.11 -1.03 1.2632
台币 30.502 30.312 -0.62 -1.81 29.950
韩元 1053.15 1044.40 -0.83 +0.21 1055.40
泰铢 32.34 32.30 -0.12 +1.61 32.86
菲律宾披索 45.03 44.72 -0.69 -1.40 44.40
印尼卢比 12150.00 12020.00 -1.07 +0.08 12160.00
印度卢比 61.55 61.15 -0.64 +0.41 61.80
马币 3.2760 3.2595 -0.50 -0.02 3.2755
人民币 6.1495 6.1270 -0.37 -1.55 6.0539
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/王丽鑫； 审校 蔡美珍)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元