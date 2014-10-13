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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 16:41 BJT

新兴汇市：亚币受中国数据及FED评论支撑，坡元在货币政策会议前上涨

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.46 107.65 +0.18 -2.03 105.28

坡元 1.2710 1.2761 +0.40 -0.61 1.2632

台币 30.450 30.430 -0.07 -1.64 29.950

韩元 1067.25 1070.50 +0.30 -1.11 1055.40

泰铢 32.41 32.46 +0.15 +1.39 32.86

菲律宾披索 44.74 44.77 +0.07 -0.76 44.40

印尼卢比 12210.00 12215.00 +0.04 -0.41 12160.00

印度卢比 61.18 61.35 +0.28 +1.01 61.80

马币 3.2590 3.2570 -0.06 +0.51 3.2755

人民币 6.1250 6.1309 +0.10 -1.16 6.0539

(完)

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