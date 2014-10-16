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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 16:42 BJT

新兴汇市：美国疲弱数据扶助多数亚币，印度卢比因逆差扩大而下跌

新兴亚币回吐稍早的部分涨幅，因市场愈发担心全球经济增长迟滞。

美国零售销售和制造业活动等数据不佳，加深对全球经济增长的担忧，而欧洲和中国经济放缓已然让投资者忧虑。

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菲律宾披索 44.97 44.83 -0.31 -1.27 44.40

印尼卢比 12245.00 12223.00 -0.18 -0.69 12160.00

印度卢比 61.59 61.41 -0.29 +0.34 61.80

马币 3.2800 3.2775 -0.08 -0.14 3.2755

人民币 6.1220 6.1259 +0.06 -1.11 6.0539

(完)

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