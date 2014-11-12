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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 17:19 BJT

新兴汇市：亚币普遍上升，韩元触14个月低点

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 115.22 115.78 +0.49 -8.63 105.28

坡元 1.2904 1.2910 +0.05 -2.11 1.2632

台币 30.750 30.717 -0.11 -2.60 29.950

韩元 1094.39 1091.60 -0.25 -3.56 1055.40

泰铢 32.85 32.80 -0.15 +0.03 32.86

菲律宾披索 44.83 44.95 +0.28 -0.95 44.40

印尼卢比 12197.00 12200.00 +0.02 -0.30 12160.00

印度卢比 61.49 61.55 +0.10 +0.51 61.80

马币 3.3335 3.3455 +0.36 -1.74 3.2755

人民币 6.1257 6.1252 -0.01 -1.17 6.0539

(完)

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